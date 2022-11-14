Окупанти застосували хімічну зброю у Донецькій області

Одна з цих гранат не розірвалася.

Деталі

Щоб вберегтися від сильної подразнювальної дії заборонених боєприпасів після вибухів, прикордонники були змушені деякий час утримувати свої позиції у засобах хімічного захисту.

"Проте навіть в таких умовах бійці продовжують протидіяти підступному ворогу", - пише ДПСУ.

Доповнення

Генштаб ЗСУ раніше інформував, що російська армія використовує проти українських військових ручні сльозогінні газові гранати К-51.

"Використовуючи безпілотні літальні апарати, противник намагається вразити наш особовий склад та застосовує ручні сльозогінні газові гранати К-51", – йдеться в повідомленні.

У Запорізькій області підрозділи Сил оборони України за допомогою засобів радіоелектронної боротьби знешкодили ворожий безпілотний літальний апарат, який ніс гранату К-51 із сильною подразнювальною речовиною.

Довідка

К-51 — радянська ручна аерозольна сльозогінна граната нелетальної дії. Була розроблена в 1970-ті роки в СРСР. Після початку горіння запалу відбувається реакція всередині гранати: речовина, що горить, підвищує тиск усередині корпусу і вибиває дно гранати, розпорошуючи хмару хімічної речовини.

Відомо, що такі гранати російські терористи використали під час боїв за термінали Донецького аеропорту в 2015 році. Тоді було неодноразово помічено застосування російськими бойовиками сльозогінної отруйної речовини проти українських захисників.