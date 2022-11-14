Оккупанты применили химическое оружие в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. оккупанты используют запрещенное химическое оружие – аэрозольные гранаты "К-51". Несколько таких гранат из дрона российские военные сбросили на наших защитников в Донецкой области. Об этом пишет УНН со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
Одна из этих гранат не разорвалась.
Детали
Чтобы уберечься от сильного раздражающего действия запрещенных боеприпасов после взрывов, пограничники были вынуждены некоторое время удерживать свои позиции в средствах химической защиты.
"Однако даже в таких условиях бойцы продолжают противодействовать коварному врагу", - пишет ГПСУ.
Дополнение
Генштаб ВСУ ранее информировал, что российская армия использует против украинских военных ручные слезоточивые газовые гранаты К-51.
"Используя беспилотные летательные аппараты, противник пытается поразить наш личный состав и применяет ручные слезоточивые газовые гранаты К-51", – говорится в сообщении.
В Запорожской области подразделения Сил обороны Украины с помощью средств радиоэлектронной борьбы обезвредили вражеский беспилотный летательный аппарат, который нес гранату К-51 с сильным раздражающим веществом.
Справка
К-51 — советская ручная аэрозольная слезоточивая граната нелетального действия. Была разработана в 1970-е годы в СССР. После начала горения запала происходит реакция внутри гранаты: горящее вещество повышает давление внутри корпуса и выбивает дно гранаты, распыляя облако химического вещества.
Известно, что такие гранаты российские террористы использовали во время боев за терминалы Донецкого аэропорта в 2015 году. Тогда неоднократно было замечено применение российскими боевиками слезоточивого ядовитого вещества против украинских защитников.