Politico: США не исключают, что Россия может применить химическое оружие в Украине

Детали

По словам собеседников издания, у США нет никаких разведывательных данных, позволяющих предположить, что такая атака в Украине неминуема. Многие представители министерства обороны США считают, что в зимние месяцы боевые действия замедлятся, и ни одна из сторон не сможет отвоевать значительные территории.

Но в случае продолжения потерь на поле боя или полного развала российской армии некоторые высокопоставленные чиновники, занимающиеся этим вопросом, полагают, что Москва может прибегнуть к использованию химического оружия - в том числе того, которое связывают с отравлением оппозиционера Алексея Навального.

По словам одного из чиновников, в такой атаке могут быть использованы вещества, которые легко скрыть, что затруднит возложение вины на Москву. По словам чиновников и экспертов, некоторые химикаты могут быть использованы для атаки с массовыми жертвами – их можно превратить в аэрозоль или использовать в боеприпасах для нанесения ущерба большой группе людей.

Совет национальной безопасности США отказался от комментариев.

США полагают, что Россия вкладывает средства в наращивание своего потенциала химического оружия. По словам помощника члена Конгресса, с которым поговорили журналисты Politico, осенью этого года сенаторы были проинформированы о запасах химического оружия в России и существующей в связи с этим угрозе Украине.

Напомним

Оккупанты используют запрещенное химическое оружие – аэрозольные гранаты "К-51". Несколько таких гранат из дрона российские военные сбросили на наших защитников в Донецкой области.