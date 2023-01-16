Politico: Україна хоче створити "кібер ООН"

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“Нам потрібна „Кібер ООН“, нації, об’єднані в кіберпросторі, щоб захистити себе, ефективно захистити наш світ для майбутнього, кіберсвіт і наш реальний, звичайний світ. Що нам дійсно потрібно в цій ситуації, так це центр або місце, де ми можемо обмінюватися інформацією, підтримувати один одного і взаємодіяти”, — наголосив Щиголь та додав, що надалі кібератаки стануть такими ж, а може бути, навіть більш потужними, ніж звичайні атаки.

“А наслідки кібератак настільки великі, що ми не повинні їх недооцінювати”, — сказав він.

Нагадаємо

З початку 2022 року нейтралізовано понад 4,5 тис. кібератак і кіберінцидентів.