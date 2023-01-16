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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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Politico: Україна хоче створити "кібер ООН"

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Україна пропонує створити глобальну організацію, яка допоможе обмінюватися інформацією про загрози і готуватися до майбутніх атак рф. Про це в інтерв'ю Politico заявив глава Держспецзв'язку Юрій Щиголь, передає УНН.

Politico: Україна хоче створити "кібер ООН"

Цитата

“Нам потрібна „Кібер ООН“, нації, об’єднані в кіберпросторі, щоб захистити себе, ефективно захистити наш світ для майбутнього, кіберсвіт і наш реальний, звичайний світ. Що нам дійсно потрібно в цій ситуації, так це центр або місце, де ми можемо обмінюватися інформацією, підтримувати один одного і взаємодіяти”, — наголосив Щиголь та додав, що надалі кібератаки стануть такими ж, а може бути, навіть більш потужними, ніж звичайні атаки.

“А наслідки кібератак настільки великі, що ми не повинні їх недооцінювати”, — сказав він.

Нагадаємо 

З початку 2022 року нейтралізовано понад 4,5 тис. кібератак і кіберінцидентів.

Українські Національні Новини

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