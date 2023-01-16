Politico: Украина хочет создать "кибер ООН"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Украина предлагает создать глобальную организацию, которая поможет обмениваться информацией об угрозах и готовиться к будущим атакам рф. Об этом в интервью Politico заявил глава Госспецсвязи Юрий Щиголь, передает УНН.
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“Нам нужна „Кибер ООН“, нации, объединенные в киберпространстве, чтобы защитить себя, эффективно защитить наш мир для будущего, кибермир и наш реальный, обычный мир. Что нам действительно нужно в этой ситуации, так это центр или место, где мы можем обмениваться информацией, поддерживать друг друга и взаимодействовать”, — подчеркнул Щиголь и добавил, что в дальнейшем кибератаки станут такими же, а может быть, даже более мощными, чем обычные атаки.
“А последствия кибератак настолько велики, что мы не должны их недооценивать”, — сказал он.
Напомним,
С начала 2022 года нейтрализовано более 4,5 тыс. кибератак и киберинцидентов.