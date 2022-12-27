З початку року СБУ протистояла понад 4,5 тис. кібератакам на Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. З початку року нейтралізовано понад 4,5 тис. кібератак і кіберінцидентів. Про це начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк в етері національного марафону "Єдині новини", передає УНН.
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“Ми підійшли до 2022-го року, маючи позаду 8-річний досвід гібридної війни. Адже війна у кіберпросторі тривала і раніше. На момент вторгнення ми вже були готові до найгірших сценаріїв. А масовані кібератаки, які ми відбили в січні та лютому, стали додатковими „тренуваннями“ перед вторгненням”, — зазначив Вітюк.
Він підкреслив, що з початком повномасштабної агресії роботи стало набагато більше. Якщо у 2020 році було зафіксовано майже 800 кібератак, у 2021 — 1400, то вже цьогоріч — їхня кількість зросла у понад 3 рази.
Сьогодні в середньому країна-агресор завдає більше ніж 10 кібератак на добу.
Начальник Департаменту кібербезпеки розповів, що в зоні особливої уваги ворога є енергетика, логістика, військові об’єкти, а також — бази даних органів влади та інформресурси.
“Ми моніторимо ризики і загрози у режимі реального часу 24/7. Більшість хакерів із російських спецслужб, що працюють по нам, знаємо поіменно. Іде робота з їх документування. Після перемоги України на них чекатиме окремий блок засідань міжнародного військового трибуналу”, — резюмував Ілля Вітюк.
Нагадаємо
Раніше спеціалісти Microsoft повідомляли, що москва посилила свої зусилля щодо тиску на джерела військово-політичної підтримки України, внутрішні та зовнішні, за допомогою кібератак.