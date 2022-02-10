Politico: угода в Сенаті США щодо санкцій проти РФ цього місяця під питанням

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 53202 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 86505 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 96439 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 124368 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 131668 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 114637 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 133218 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 167543 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 179292 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215569 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4.2 м/с
90 %
747 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 204065 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 276460 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 72471 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

09:50 • 49245 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 67694 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 276459 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 204065 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 302111 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 420814 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 672157 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 18051 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 67694 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 101986 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 139260 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 163974 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Politico: угода в Сенаті США щодо санкцій проти РФ цього місяця під питанням

Politico: угода в Сенаті США щодо санкцій проти РФ цього місяця під питанням

Київ • УНН

 • 14852 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. На сьогодні далеко не зрозуміло, чи двопартійна угода про санкції проти Росії буде готова до розгляду в Сенаті США цього місяця. І учасники переговорів знають, що часу мало. Про це пише Politico, повідомляє УНН.

Цитата:

“Є реальні питання про те, чи зможуть двопартійні зусилля щодо стримування російського вторгнення в Україну дійти до зали засідань Сенату цього місяця”, — йдеться у статті.

Видання зазначає, що лідер демократичної більшості у Сенаті Чак Шумер “виключив поштовх у питанні Росія-Україна зі свого списку порядку денного верхньої палати" на тлі "канікул" з нагоди Дня президентів, що у США святкують у третій понеділок лютого.

“Шумер не обговорював переговори про санкції або будь-що, пов’язане з українською кризою, у своїх недавніх виступах. І навіть якщо сенаторам вдасться укласти угоду, Шумеру, швидше за все, доведеться викроїти цілий тиждень вільного часу, а то й більше. За словами сенатора Кріса Мерфі (демократ, штат Коннектикут), це питання було порушено на обідніх зборах демократів у вівторок як можлива мета напередодні тижневої перерви”, — наголошується у матеріалі.

При цьому зазначається, що сенатори все більше розчаровуються у повільному обговоренні. Голова сенатського комітету з міжнародних відносин Боб Менендес (демократ, штат Нью-Джерсі) сказав, що учасники переговорів перебувають “у переломному моменті” і невдовзі їм доведеться визначитися з подальшим курсом. Сенатор Джим Ріш з Айдахо, головний республіканець у комітеті з міжнародних відносин, висловився так: “У нас закінчується злітно-посадкова смуга. Це має бути зроблено, і це має бути зроблено найближчим часом. І ми всі про це знаємо".

При цьому Мерфі сказав, що угода “у межах досяжності”. “Республіканці ведуть переговори дуже сумлінно”, — зазначив він.

“Інші припускають, що Сенат може відмовитися від всебічних переговорів на користь більш вузького плану, який може отримати майже одностайну підтримку та швидко пройти через палату”, — йдеться у статті.

Доповнення

Американські сенатори та помічники, як зазначається, вже два тижні сперечаються про складне законодавство, приділяючи особливу увагу масштабам санкцій, потенційним відмовам від санкцій та суворості покарань, які можуть бути накладені на РФ. Учасникам переговорів також довелося звертатися до комітету з асигнування за положеннями, що стосуються летальної допомоги, захисту у сфері кібербезпеки та багато іншого, вказує видання.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Головна вимога голови Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Росія виставила низку вимог щодо так званих "гарантій безпеки" до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Проте, Москва чекала і на письмові відповіді, які США та НАТО передали РФ 26 січня. Після цього президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не побачила у відповіді Заходу щодо "гарантій безпеки" обліку трьох ключових вимог, включаючи нерозширення НАТО.

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Росія заперечує плани вторгнення.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу
Bitcoin
$85,036.60
Золото
$3,159.45
Tesla
$254.68
Brent
$74.04
S&P 500
$5,573.13
Газ TTF
$42.01
Ethereum
$1,871.83