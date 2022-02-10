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Politico: соглашение в Сенате США по санкциям против РФ в этом месяце под вопросом

Politico: соглашение в Сенате США по санкциям против РФ в этом месяце под вопросом

Киев • УНН

 • 14849 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. На сегодня далеко не ясно, будет ли двухпартийное соглашение о санкциях против России готово к рассмотрению в Сенате США в этом месяце. И участники переговоров знают, что у них мало времени. Об этом пишет Politico, сообщает УНН.

Цитата:

“Есть реальные вопросы о том, смогут ли двухпартийные усилия по сдерживанию российского вторжения в Украину дойти до зала заседаний Сената в этом месяце”, — говорится в статье.

Издание отмечает, что лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер “исключил толчок в вопросе Россия-Украина из своего списка повестки дня верхней палаты" на фоне "каникул" по случаю Дня президентов, что в США отмечается в третий понедельник февраля.

"Шумер не обсуждал переговоры о санкциях или что-либо, связанное с украинским кризисом, в своих недавних выступлениях. И даже если сенаторам удастся заключить соглашение, Шумеру, скорее всего, придется выкроить целую неделю свободного времени, а то и больше. По словам сенатора Криса Мерфи (демократ, штат Коннектикут), этот вопрос был поднят на обеденном собрании демократов во вторник как возможная цель в преддверии недельного перерыва”, — отмечается в материале.

При этом указано, что сенаторы все больше разочаровываются в медленном темпе обсуждения. Глава сенатского комитета по международным отношениям Боб Менендес (демократ, штат Нью-Джерси) сказал, что участники переговоров находятся "в переломном моменте", и вскоре им придется определиться с дальнейшим курсом. Сенатор Джим Риш из Айдахо, главный республиканец в комитете по международным отношениям, высказался так: “У нас заканчивается взлетно-посадочная полоса. Это должно быть сделано, и это должно быть сделано в ближайшее время. И мы все об этом знаем".

При этом Мерфи сказал, что соглашение “в пределах досягаемости”. “Республиканцы ведут переговоры очень добросовестно”, — отметил он.

“Другие предполагают, что Сенат может отказаться от всесторонних переговоров в пользу более узкого плана, который может получить почти единодушную поддержку и быстро пройти через палату”, — говорится в статье.

Дополнение

Американские сенаторы и помощники, как отмечается, уже две недели спорят о сложном законодательстве, уделяя особое внимание масштабам санкций, потенциальным отказам от санкций и суровости наказаний, которые могут быть наложены на РФ. Участникам переговоров также пришлось обращаться в комитет по ассигнованиям за положениями, касающимися летальной помощи, защиты в сфере кибербезопасности и многого другого.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, "безуспешно", что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Тем не менее, Москва ждала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не увидела в ответе Запада относительно "гарантий безопасности" учета трех ключевых требований, включая нерасширение НАТО.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы вторжения.

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