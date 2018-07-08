Політичні лідери в Україні повинні відмовитися від ультраправої ідеології - Волкер

"Що стосується ультраправих груп і ультраправої ідеології - це присутнє в Україні, і дуже важливо, щоб лідери політичного мейнстріму відмовилися від цього", - зазначив спецпредставник.

За його словами, Україна зараз в праві мати сильну національну самосвідомість, патріотизм і активне суспільство.

"Але екстремальні погляди, фашизм, расизм не повинні мати місце. Мені здається, важливо цим проявам чинити опір. На щастя, це всього лише невелика меншість, що не має впливу на державну політику і не впливає на те, в якому напрямку розвивається Україна. Так що це не предмет моєї заклопотаності. Але важливо, щоб самі лідери України це теж засуджували", - заявив Волкер.

Нагадаємо, в кінці червня в Києві, біля станції метро "Академмістечко", представники ультраправої організації "Немезида" напали на табір ромів.

Раніше в результаті нападу на табір ромів у Львові чотири людини отримали ножові поранення, один потерпілий загинув. За напад затримали 8 осіб, з них 7 - учні львівських шкіл, ще один - 20-річний організатор.