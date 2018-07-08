Политические лидеры в Украине должны отказаться от ультраправой идеологии – Волкер

“Что касается ультраправих груп и ультраправой идеологии — это присутствует в Украине, и очень важно, чтоб лидеры политического мейнстрима отказались от этого”, — отметил спецпредставитель.

По его словам, Украина сейчас в праве иметь сильное национальное самосознание, патриотизм и активное общество.

“Но экстремальне взгляды, фашизм, расизм не должны иметь место. Мне кажется, важно этим проявлениям сопротивляться. К счастью, это всего лишь небольшое меньшенство, не оказывающее влияние на государственную политику и не влияющее на то, в каком направлении развивается Украина. Так что это не предмет моей озабоченности. Но важно, чтоб сами лидеры Украины это тоже осуждали”, — заявил Волкер.

Напомним, в конце июня в Киеве, возле станции метро “Академгородок”, представители ультраправой организации “Немезида” напали на лагерь ромов.

Ранее в результате нападения на лагерь ромов во Львове четыре человека получили ножевые ранения, один пострадавший погиб. За нападение задержали 8 человек, из них 7 — ученики львовских школ, еще один — 20-летний организатор.