Політична підгрупа у Мінську вимагала визнати збройний конфлікт на Донбасі агресією РФ – О.Айвазовська
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Політична підгрупа Тристоронньої контактної групи боролася за визнання збройного конфлікту в Україні зовнішньою агресією Російської Федерації. Про це на своїй сторінці у Facebook зазначила експерт політичної підгрупи тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ольга Айвазовська, передає УНН.
“Сьогодні політична підгрупа Тристоронньої контактної групи боролася за елементарне питання: збройний конфлікт, що відбувається в окремих районах Донецької та Луганської областей є зовнішньою агресією РФ, факт якої вже офіційно визнано поважними міжнародними організаціями, щодо ролі якої вживаються не символічні санкції та обмеження з боку ЄС, США, Японії та інших, про іноземні війська якої говориться і в мінських документах”, — повідомила О.Айвазовська.
Як повідомляв УНН, Україна подала позов до Міжнародного суду ООН з метою притягнення Російської Федерації до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України. Позов подано в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.