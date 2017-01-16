Политическая подгруппа в Минске требовала признать вооруженный конфликт на Донбассе агрессией РФ - О.Айвазовская
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Политическая подгруппа Трехсторонней контактной группы боролась за признание вооруженного конфликта в Украине внешней агрессией Российской Федерации. Об этом на своей странице в Facebook отметила эксперт политической подгруппы трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ольга Айвазовская, передает УНН.
"Сегодня политическая подгруппа Трехсторонней контактной группы боролась за элементарный вопрос: вооруженный конфликт, происходящий в отдельных районах Донецкой и Луганской областей является внешней агрессией РФ, факт которой уже официально признан уважаемыми международными организациями, относительно роли которой используются не символические санкции и ограничения со стороны ЕС США, Японии и других, о иностранных войсках которой говорится и в минских документах", - сообщила О.Айвазовская.
Как сообщал УНН, Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.