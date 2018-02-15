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Поліграфія “Бліц-Інформ” має намір збільшити кількість працівників більш ніж у три рази

Поліграфія “Бліц-Інформ” має намір збільшити кількість працівників більш ніж у три рази

Київ • УНН

 • 5645 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Поліграфія “Бліц-Інформ” має намір збільшити кількість працівників більш ніж у три рази. Про це заявив президент ПрАТ "Бліц-Інформ“ Олег Дубровка, передає УНН.

За словами гендиректора “Бліц-Інформ”, типографія налагоджує комунікацію з кредиторами та постачальниками сировини.

“Планується не лише відновити кількість робочих місць — 2 200 осіб, а й збільшити їх до 3 000. Ми розраховуємо у вересні поточного року вийти на рівень прибутковості та завантажити обладнання на 80%, тоді як на момент початку нашої реанімаційної програми мали лише 20%... Основна конкурентна стратегія — міжнародний ринок. Ми сподіваємось, що уряд буде більш протекціоністським до нашої галузі, що дозволить національному виробнику зайняти більш агресивну конкурентну позицію і в Україні, і, приміром, в Європі”, — сказав Дубровка.

Наразі на підприємстві працює лише 930 людей

Зазначимо, Приватне акціонерне товариство “Бліц-Інформ”, яке протягом багатьох років було провідним підприємством з надання поліграфічних послуг, з січня 2018 року розпочало втілювати масштабну програму реанімації виробництва, модернізації виробничих процесів, а також запроводжувати більш агресивні маркетингові стратегії.

У 2014 році після смерті засновника “Бліц-Інформ” Сергія Мельничука, акціонери декілька разів змінювали команду операційних директорів, але економічні показники діяльності “Бліц-Інформу” стрімко погіршувалися. В грудні 2017 року, в наслідок того, що тодішній менеджмент не мав досвіду рободи в галузі, не мав стратегії претензійної роботи з кредиторьскою заборгованністью, було спроба втілити так звану “ситуативну продажну стратегію”, коли задешево й оперативно розпродаються всі ключові активи. В результаті чого зупинилась робота ключових підприємств: “Бліц-ПАКу” та “Бліц-Флексу”, а більшість ключових спеціалістів, які забеспечували унікальних виробничий процес та створювали конкурентні переваги холдингу, втратили роботу. Наразі на підприємстві працює лише 930 чоловік, тоді як ще зовсім віднедавна їх було 2200.

Після декількох активних спроб врегулювати ситуацію на підприємстві, власниця Наталія Мельничук продала акції компанії і таким чином суттєво посилити вплив акціонерів на операційний менеджмент. Нові акціонери детально вивчивши ситуацію, прийняли рішення про повну зміну команди управлінців “Бліц-Інформу”, поверняння на підприємство звільнених спеціалістів, а також запропонувала цікаві програми реструктурізації боргів найбільшим кредиторам.

“Наше завдання — повернути людей, які були змушені піти, залучити нових працівників та навчити їх. Уся команда має багато років стажу роботи на підприємстві, тому знає його можливості й прагне відновити їх. Вже за півтора-два роки наші амбіції зіграють на „плюс“ і ми, сподіваюсь, вийдемо в п’ятірку кращих поліграфічних підприємств у Європі”, — підкреслив генеральний директор Зразкової типографії “Бліц-Принт” Костянтин Бурдак.

ПрАТ “Бліц-Інформ” — підприємство поліграфічної промисловості у Києві, є одним із лідерів видавничої та поліграфічної сфери в Україні. Засноване у грудні 1992 року. Виробляє понад 70 % промислової продукції Деснянського району м. Києва. За підсумками загальнонаціональної програми “Людина року-99”, “Бліц-Інформ” визнаний переможцем у номінації “Найкраще підприємство року”. У 2003 році холдинг став власником премії “Медіа-Олімп” й отримав звання “Золота торговельна марка”. У 2015 році — переможець конкурсу “Кращий експортер року” в номінації “Виготовлення виробів з деревини, виготовлення паперу та поліграфічна діяльність”.

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