По словам гендиректора "Блиц-Информ", типография налаживает коммуникацию с кредиторами и поставщиками сырья.

"Планируется не только восстановить количество рабочих мест - 2200 человек, но и увеличить их до 3 000. Мы рассчитываем в сентябре текущего года выйти на уровень прибыльности и загрузить оборудования на 80%, тогда как на момент начала нашей реанимационной программы имели лишь 20% ... Основная конкурентная стратегия - международный рынок. Мы надеемся, что правительство будет более протекционистской к отрасли, что позволит национальному производителю занять более агрессивную конкурентную позицию и в Украине, и, например, в Европе ", - сказал Дубровка.

Сейчас на предприятии работает только 930 человек

Отметим, Частное акционерное общество "Блиц-Информ", которое в течение многих лет было ведущим предприятием по предоставлению полиграфических услуг, с января 2018 начало воплощать масштабную программу реанимации производства, модернизации производственных процессов, а также запроводжуваты более агрессивные маркетинговые стратегии.

В 2014 году после смерти основателя "Блиц-Информ" Сергея Мельничука, акционеры несколько раз меняли команду операционных директоров, но экономические показатели деятельности "Блиц-Информ" стремительно ухудшались. В декабре 2017 года, в результате того, что тогдашний менеджмент не имел опыта рободы в области, не имел стратегии претензионной работы с кредиторьскою заборгованнистью, было попытка воплотить так называемую "ситуативную продажную стратегию", когда задешево и оперативно распродаются все ключевые активы. В результате чего остановилась работа ключевых предприятий: "Блиц-Пака» и «Блиц-Флекс", а большинство ключевых специалистов, забеспечувалы уникальных производственный процесс и создавали конкурентные преимущества холдинга, потеряли работу. Сейчас на предприятии работает только 930 человек, тогда как еще совсем недавно их было 2200.

После нескольких активных попыток урегулировать ситуацию на предприятии, владелица Наталья Мельничук продала акции компании и таким образом существенно усилить влияние акционеров на операционный менеджмент. Новые акционеры детально изучив ситуацию, приняли решение о полной смене команды управленцев "Блиц-Информ", поверняння на предприятие уволенных специалистов, а также предложила интересные программы реструктуризации долгов крупнейшим кредиторам.

"Наша задача - вернуть людей, которые были вынуждены уйти, привлечь новых работников и научить их. Вся команда много лет стажа работы на предприятии, поэтому знает его возможности и стремится восстановить их. Уже через полтора-два года наши амбиции сыграют на "плюс" и мы, надеюсь, выйдем в пятерку лучших полиграфических предприятий в Европе ", - подчеркнул генеральный директор Образцовой типографии" Блиц-Принт "Константин Бурдак.

ЧАО "Блиц-Информ" - предприятие полиграфической промышленности в Киеве, является одним из лидеров издательской и полиграфической сферы в Украине. Основано в декабре 1992 года. Производит более 70% промышленной продукции Деснянского района. Киев. По итогам общенациональной программы "Человек года-99", "Блиц-Информ" признан победителем в номинации "Лучшее предприятие года". В 2003 году холдинг стал обладателем премии "Медиа-Олимп" и получил звание "Золотая торговая марка». В 2015 году - победитель конкурса "Лучший экспортер года" в номинации "Изготовление изделий из древесины, изготовления бумаги и полиграфическая деятельность».