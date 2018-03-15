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Пол Манафорт попросив суддю відхилити звинувачення проти нього

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Колишній політтехнолог “Партії регіонів” і голова передвиборного штабу Дональда Трампа Пол Манафорт закликав федерального суддю відхилити звинувачення у відмиванні грошей і незаконному лобіюванні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Політтехнолог звернувся з вимогою відхилити звинувачення, які розглядає федеральний суд Вашингтона.

Раніше його адвокати стверджували, що Мюллер, пред’явивши звинувачення у відмиванні грошей, перевищив свої повноваження, оскільки був призначений розслідувати можливу змову між РФ і передвиборчою кампанією Трампа.

Але заява адвокатів від 14 березня містить новий аргумент: прокурори Мюллера нібито не тільки перевищили повноваження, але і неправомірно виступили перед великим журі (колегія присяжних засідателів), яке звинуватило Манафорта.

Як повідомляв УНН, за словами федерального судді окружного суду Вірджинії — екс-главі передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Полу Манафорту загрожує 305 років в’язниці, можливо навіть більше.

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