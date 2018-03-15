Пол Манафорт попросив суддю відхилити звинувачення проти нього
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Колишній політтехнолог “Партії регіонів” і голова передвиборного штабу Дональда Трампа Пол Манафорт закликав федерального суддю відхилити звинувачення у відмиванні грошей і незаконному лобіюванні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.
Політтехнолог звернувся з вимогою відхилити звинувачення, які розглядає федеральний суд Вашингтона.
Раніше його адвокати стверджували, що Мюллер, пред’явивши звинувачення у відмиванні грошей, перевищив свої повноваження, оскільки був призначений розслідувати можливу змову між РФ і передвиборчою кампанією Трампа.
Але заява адвокатів від 14 березня містить новий аргумент: прокурори Мюллера нібито не тільки перевищили повноваження, але і неправомірно виступили перед великим журі (колегія присяжних засідателів), яке звинуватило Манафорта.
Як повідомляв УНН, за словами федерального судді окружного суду Вірджинії — екс-главі передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Полу Манафорту загрожує 305 років в’язниці, можливо навіть більше.