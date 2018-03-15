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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 17931 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 34872 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 40164 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 87773 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Пол Манафорт попросил судью отклонить обвинения против него

Пол Манафорт попросил судью отклонить обвинения против него

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Бывший политтехнолог “Партии регионов” и глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт призвал федерального судью отклонить обвинения в отмывании денег и незаконном лоббировании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Политтехнолог обратился с требованием отклонить обвинения, которые рассматривает федеральный суд Вашингтона.

Ранее его адвокаты утверждали, что Мюллер, предъявив обвинения в отмывании денег, превысил свои полномочия, поскольку был назначен расследовать возможный сговор между РФ и предвыборной кампанией Трампа.

Но заявление адвокатов от 14 марта содержит новый аргумент: прокуроры Мюллера якобы не только превысили полномочия, но и неправомерно выступили перед большим жюри (коллегия присяжных заседателей), которое обвинило Манафорта.

Как сообщал УНН, по словам федерального судьи окружного суда Вирджинии — экс-главе предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Полу Манафорту грозит 305 лет тюрьмы, возможно даже больше.

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