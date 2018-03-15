Пол Манафорт попросил судью отклонить обвинения против него
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Бывший политтехнолог “Партии регионов” и глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт призвал федерального судью отклонить обвинения в отмывании денег и незаконном лоббировании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Политтехнолог обратился с требованием отклонить обвинения, которые рассматривает федеральный суд Вашингтона.
Ранее его адвокаты утверждали, что Мюллер, предъявив обвинения в отмывании денег, превысил свои полномочия, поскольку был назначен расследовать возможный сговор между РФ и предвыборной кампанией Трампа.
Но заявление адвокатов от 14 марта содержит новый аргумент: прокуроры Мюллера якобы не только превысили полномочия, но и неправомерно выступили перед большим жюри (коллегия присяжных заседателей), которое обвинило Манафорта.
Как сообщал УНН, по словам федерального судьи окружного суда Вирджинии — экс-главе предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Полу Манафорту грозит 305 лет тюрьмы, возможно даже больше.