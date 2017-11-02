Покрівля будівлі обвалилась на Львівщині, є жертва
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 2 листопада. УНН. Сьогодні, на Львівщині, у Пустомитівському районі, внаслідок обвалу покрівлі загинув чоловік. Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області, передає УНН.
О 10:36 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що в м. Пустомити, на вул. Глинська, 16 відбувся обвал залізобетонного перекриття одноповерхової промислової будівлі.
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Ймовірно, обвал стався внаслідок старіння конструкцій. На місце події направили оперативну групу рятувальників Пустомитівського РВ ДСНС Львівщини.
Рятувальники провели розбір бетонних конструкцій перекриття на площі 10 кв.м, та виявили тіло чоловіка. Обставини події встановлюються.