Кровля здания обрушилась во Львовской области, есть жертва
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 2 ноября. УНН. Сегодня, во Львовской области, в Пустомытовском районе, в результате обвала кровли погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС во Львовской области, передает УНН.
В 10:36 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в г. Пустомыты, на ул. Глинская, 16 произошел обвал железобетонного перекрытия одноэтажного промышленного здания.
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Вероятно, обвал произошел вследствие старения конструкций. На место происшествия направили оперативную группу спасателей Пустомытовского РО ГСЧС Львовской области.
Спасатели провели разбор бетонных конструкций перекрытия на площади 10 кв.м, и обнаружили тело мужчины. Обстоятельства происшествия устанавливаются.