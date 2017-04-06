Покращення відносин з Москвою на Заході має йти через Київ – Президент

“Будь-яке покращення відносин з Москвою на Заході йде через Київ. Іншого шляху бути не може. Настав час прокинутися. Чим більше ми вагаємося, тим більші виклики стоятимуть перед нами завтра. Нам треба діяти на випередження, просто не реагувати на подальші провокаційні кроки Москви. Ми не повинні боятися Росію і поступатися ні зараз, ні у майбутньому”, — наголосив Президент.

Нагадаємо, П.Порошенко заявив, що Росія напередодні виборів 2018 року міняє свою тактику на Донбасі і стає більш агресивною.