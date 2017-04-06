Улучшение отношений с Москвой на Западе должно идти через Киев - Президент

"Любое улучшение отношений с Москвой на Западе идет через Киев. Другого пути быть не может. Пришло время проснуться. Чем больше мы колеблемся, тем большие вызовы будут стоять перед нами завтра. Нам надо действовать на опережение, просто не реагировать на дальнейшие провокационные шаги Москвы. Мы не должны бояться Россию и уступать ни сейчас, ни в будущем", - подчеркнул Президент.

Напомним, П.Порошенко заявил, что Россия накануне выборов 2018 года меняет свою тактику на Донбассе и становится более агрессивной.