Покращення умов для студентів: уряд схвалив концепцію розбудови гуртожитків

Цитата

“В Україні існує комплексна проблема забезпечення студентів якісними умовами проживання в гуртожитках. Багато хто чув про практику поселення у невеличкі кімнати по 5 і більше осіб, а дехто взагалі не може отримати місце у гуртожитку. Ситуація однозначно потребує вирішення. У тримісячний строк Міністерство освіти спільно з органами місцевого самоврядування має подати проект програми для її подальшого затвердження та імплементації”, — написав Шмигаль.

Деталі

Зокрема, шляхами та способами розв’язання проблем є :

· Відновлення та розширення мережі гуртожитків, що передбачає ремонт та реконструкцію старих гуртожитків, будівництво нових гуртожитків ( за потреби), добудови недобудованих гуртожитків

· Створення безпечних умов проживання та забезпечення доступності гуртожитків, що передбачає проведення ремонту систем електро-, тепло-, водопостачання, водовідведення та каналізації, модернізацію або встановлення систем протипожежного захисту, забезпечення гуртожитків засобами безперешкодного доступу до об’єктів, створення умов доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

· Створення комфортабельних умов проживання шляхом оснащення гуртожитків додатковими зручностями ( спортивними залами, пральними кімнатами, приміщеннями для самостійної роботи, залами для тренінгової та групової роботи, обладнаннями сучасними меблями з доступом до інтернету

· Впровадження енергозберігаючих технологій, встановлення лічильників на електроенергію у житлових кімнатах

Доповнення

У квітні цього року уряд затвердив нові норми харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. Зокрема, тепер обмежено кількість солі та цукру, жирів, заборонено використання ковбасних виробів, сосисок.