Покинутий у вогні вантажний корабель, наповнений автомобілями, дрейфує в Атлантичному океані
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. В Атлантичному океані дрейфує вантажний корабель у вогні, який наповнений автомобілями преміум класу. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
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Судно Felicity Ace довжиною 656 футів загорілося в Північній Атлантиці в середу, коли він перевозив вантажі, включаючи Porsche і Volkswagen, з Емдена, Німеччина, до Девісвілля, штат Род-Айленд. На момент спалаху пожежі судно пливло за 90 морських миль на південний захід від португальських Азорських островів, йдеться в заяві в середу португальського флоту.
Після того, як вогонь виник у вантажному відсіку, він поширився і змусив усіх 22 членів екіпажу покинути судно. Згідно з іншою заявою ВМС Португалії, екіпаж був безпечно підібраний і доставлений до місцевого готелю, а порятунок координував Морський пошуково-рятувальний координаційний центр Понта-Делгада.
Власники судна організували буксирування, оскільки воно продовжує горіти. Зареєстрований у Панамі, Felicity Alice управляється японською судноплавною лінією Mitsui OSK Lines (MOL). MOL не відповів на запит про коментар.
Майбутні власники Porsche з автомобілями на борту, як-от журналіст і ведучий Метт Фарах, який сказав, що у нього очікує на поставку Porsche Boxster Spyder 2022 року випуску, вже почали отримувати повідомлення від дилерських центрів про статус своїх автомобілів.
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