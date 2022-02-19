Заброшенный в огне грузовой корабль, наполненный автомобилями, дрейфует в Атлантическом океане
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. В Атлантическом океане дрейфует грузовой корабль в огне, наполненный автомобилями премиум класса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Судно Felicity Ace длиной 656 футов загорелось в Северной Атлантике в среду, когда он перевозил грузы, включая Porsche и Volkswagen, из Эмдена, Германия, до Девісвілля, штат Род-Айленд. На момент возгорания пожара судно плыло по 90 морских миль на юго-запад от португальских Азорских островов, говорится в заявлении португальского флота.
После того, как огонь возник в грузовом отсеке, он распространился и заставил всех 22 членов экипажа покинуть судно. Согласно другой заявлению ВМС Португалии, экипаж был благополучно подобран и доставлен в местный отель, а спасение координировал Морской поисково-спасательный координационный центр Понта-Делгада.
Владельцы судна организовали буксировку, поскольку оно продолжает гореть. Зарегистрированный в Панаме, Felicity Alice управляется японской судоходной линией Mitsui OSK Lines (MOL). MOL не ответил на запрос о комментарии.
Будущие владельцы Porsche с автомобилями на борту, как журналист и ведущий Мэтт Фарах, который сказал, что у него ожидает поставку Porsche Boxster Spyder 2022 года выпуска, уже стали получать сообщения от дилерских центров статус своих автомобилей.
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