Поки не критично: експерт розповів, що впливає на "підігрів" курсу долара

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“Те, що зараз відбувається - це певна девальвація гривні. По-перше, вона поки що не носить критичний характер, по-друге, це не стільки наслідок самої тривоги через скупчення російських військ біля українських кордонів, як використання моменту цієї тривоги та ризиків для валютних спекуляцій. Саме через валютні спекуляції відбувається незначна девальвація гривні, і в цих умовах, на жаль, Національний банк України, як єдиний регулятор цього ринку, не виконує своїх прямих функцій сповна, хоча має для цього всі необхідні засоби - і адміністративні, і фінансові”, - зазначає експерт.

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Як наголошує економіст, наразі НБУ має рекордні золотовалютні резерви, а сама держава перебуває в режимі міжнародної допомоги і підтримки, на відміну від країни-агресора, яка перебуває в режимі міжнародних санкцій.

“Тому при бажанні і відповідній курсовій політиці можна було б зберігати стабільність курсу. Причина скупчення військ не витримує на сьогодні критики як причина девальвації”, - додає Новак.

За його словами, ситуацію зі скупченням військ можна було спостерігати навесні минулого року, але девальвації не було. Він зазначає, що теперішнє нарощування сили почалося ще з жовтня 2021 року. Проте в жовтні та у листопаді девальвації не було. Ситуація залишалася стабільною у грудні та в першій половині січня.

“І тут раптом починається девальвація через те саме скупчення військ, як і з жовтня минулого року. Тобто, це також говорить про те, що це не об’єктивні процеси, а використання цього моменту для валютних спекуляцій, для швидкої великої наживи. По всій країні ви не знайдете пункту обміну валют, біля якого був би якийсь ажіотаж, паніка, чи якась черга. Тобто, ніякого психологічного фактору на валютному ринку немає”, - зазначає Новак.

Спеціаліст вважає, що те, що спостерігається на міжбанку, і те, що Національний банк “не реагує адекватно”, відбувається через те, що регулятор не виконує однієї з головних своїх функцій, а саме - забезпечення стабільності курсу національної грошової одиниці.

Він додав, що наразі ситуацію можливо контролювати. Але першим психологічним бар’єром є позначка “30 гривень за 1 долар”.

“Поки що ситуація не виходить з-під контролю, тому що курс коливається в межах прогнозного, який закладений в бюджеті на 2022 рік, а там закладений курс 28,6 грн. Тобто, коливання в пару копійок “вверх-вниз”, відносно цього прогнозного курсу, закладеного в бюджеті - в принципі, це не критично”, - наголосив експерт.

Додамо

Як інформував УНН, в окремих обмінних пунктах Києва долар коштує майже 30 грн. Зокрема, у деяких столичних обмінках американську валюту торгували 26 січня майже по 30 гривень, наприклад, 29,75. Аналітики вчора зранку оцінювали середній курс долара на чорному ринку на рівні 28,79 (продаж) та 28,7 (купівля), на міжбанку середній курс — 28,7.

Національний банк України на 27 січня 2022 року встановив офіційний курс гривні на рівні 28,8 грн/долар. Тобто, американська валюта зміцнилася ще на декілька копійок порівняно з попереднім банківським днем.