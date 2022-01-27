Пока не критично: эксперт рассказал, что влияет на "подогрев" курса доллара

Цитата:

“То, что сейчас происходит - это определенная девальвация гривны. Во-первых, она пока не носит критический характер, во-вторых, это не столько следствие самой тревоги из-за скопления российских войск у украинских границ, как использование момента этой тревоги и рисков для валютных спекуляций. Именно из-за валютных спекуляций происходит незначительная девальвация гривны, и в этих условиях, к сожалению, Национальный банк Украины, как единственный регулятор этого рынка, не выполняет своих прямых функций сполна, хотя имеет для этого все необходимые средства - и административные, и финансовые”, - отмечает эксперт.

Детали

Как отмечает экономист, в настоящее время НБУ имеет рекордные золотовалютные резервы, а само государство находится в режиме международной помощи и поддержки, в отличие от страны-агрессора, которая находится в режиме международных санкций.

“Поэтому при желании и соответствующей курсовой политике можно было бы сохранять стабильность курса. Причина скопления войск не выдерживает на сегодня критики как причина девальвации”, - добавляет Новак.

По его словам, ситуацию со скоплением войск можно было наблюдать весной прошлого года, но девальвации не было. Он отмечает, что нынешнее наращивание сил началось еще с октября 2021 года. Однако в октябре и ноябре девальвации не было. Ситуация оставалась стабильной в декабре и в первой половине января.

“И тут вдруг начинается девальвация из-за того же скопления войск, как и с октября прошлого года. То есть, это также говорит о том, что это не объективные процессы, а использование этого момента для валютных спекуляций, для быстрой большой наживы. По всей стране вы не найдете пункта обмена валют, возле которого был бы какой-то ажиотаж, паника, или какая-то очередь. То есть, никакого психологического фактора на валютном рынке нет”, - отмечает Новак.

Специалист считает, что то, что наблюдается на межбанке, и то, что Национальный банк не реагирует адекватно, ”происходит из-за того, что регулятор не выполняет одной из своих главных функций, а именно - обеспечение стабильности курса национальной денежной единицы".

Он добавил, что сейчас ситуацию возможно контролировать. Но первым психологическим барьером является отметка "30 гривен за 1 доллар”.

“Пока ситуация не выходит из-под контроля, потому что курс колеблется в пределах прогнозного, который заложен в бюджете на 2022 год, а там заложен курс 28,6 грн. То есть, колебания в пару копеек “вверх-вниз”, в отношении этого прогнозного курса, заложенного в бюджете - в принципе, это не критично”, - подчеркнул эксперт.

Добавим

Как информировал УНН, в отдельных обменных пунктах Киева доллар стоит почти 30 грн. В частности, в некоторых столичных обменниках американскую валюту торговали 26 января почти по 30 гривен, например, 29,75. Аналитики вчера утром оценивали средний курс доллара на черном рынке на уровне 28,79 (продажа) и 28,7 (покупка), на межбанке средний курс — 28,7.

Национальный банк Украины на 27 января 2022 года установил официальный курс гривны на уровне 28,8 грн/доллар. То есть, американская валюта укрепилась еще на несколько копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.