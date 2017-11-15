Похвалив себе сам: Рибалка вважає, що його звільнили не через "справи ОРДЛО", а через великий професіоналізм

“Парламент проголосував за зняття мене з посади голови Комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності ... Я був дуже незручним для влади керівником комітету, коли вони ділили банківську систему під килимом і дозволяли виводити з банків сотні мільярдів народних грошей. Ми постійно вказували на помилки Мінфіну, НБУ та Фонду гарантування вкладів. З експертними обґрунтуванням”, — зазначив Рибалка.

Він також написав, що нібито встиг дуже багато зробити на посаді глави комітету.

“Разом з великою групою фахівців ми запропонували Стратегію розвитку банківської системи на 5 років. Розробили законопроекти щодо розвитку практично всіх секторів фінансового ринку. Подали зміни в законодавство, щоб зміцнити систему — про захист прав кредиторів і споживачів фінансових послуг, про посилення відповідальності та прозорості НБУ, про Фонд гарантування вкладів, про кредитний реєстр і багато інших”, — зазначив звільнений нардеп.

Однак, думку політика про його ж роботу не розділили вкладники і позичальники банківських установ.

Останні, навпаки, відзначили дуже низьку ефективність “радикала” і заявили про те, що незадовільна робота Рибалки взагалі “вбила” довіру до парламентського фінкомітету.

“Від нього чекали ефективних законів, які дозволили б вирішити проблеми, без гучних слів, мільйонів споживачів фінансових послуг. Однак, як показав час, чекали марно”, — заявили клієнти банків на порталі громадської платформи “Правова допомога”.

Додамо, що раніше про невисокий професіоналізм Рибалки заявляли його ж колеги-нардепи.

Так, член фінкомітету А.Жолобецкій, відповідаючи на питання журналістів про кандидатів на посаду глави НБУ сказав наступне:

“Я вважаю, що у пана Рибалки ... у нього немає ні досвіду, ні професійної освіти в цьому плані”.

А згідно з рейтингом порталу “Слово і діло”, Рибалка і зовсім уславився головним популістом банківського комітету ВРУ.

Відзначимо, що як би там не було, звільнили його з посади голови Комітету ВРУ зовсім з інших причин.

Глава “Радикальної партії” Олег Ляшко ініціював питання відставки свого колеги, оскільки сімейний бізнес Рибалки запідозрили у співпраці з компаніями ОРДЛО.

СБУ розслідує кримінальну справу, в рамках якої за підозрою у фінансуванні тероризму вже заарештовано два менеджера сімейної компанії Рибалок.

Більше того, журналістам вдалося довести існування офшорних зв’язків між снековою корпорацією Рибалок і снековим заводом в Липецьку.