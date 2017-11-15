Похвалив себе сам: Рибалка вважає, що його звільнили не через "справи ОРДЛО", а через великий професіоналізм
Київ • УНН
Нардеп Сергій Рибалка, якого ВРУ минулого тижня звільнила з посади голови фінкомітету Парламенту, заявив, що був нібито незручний для влади, і його звільнення — лише наслідок його дуже ефективної роботи. Про це він написав на особистій сторінці в Facebook, передає УНН.
“Парламент проголосував за зняття мене з посади голови Комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності ... Я був дуже незручним для влади керівником комітету, коли вони ділили банківську систему під килимом і дозволяли виводити з банків сотні мільярдів народних грошей. Ми постійно вказували на помилки Мінфіну, НБУ та Фонду гарантування вкладів. З експертними обґрунтуванням”, — зазначив Рибалка.
Він також написав, що нібито встиг дуже багато зробити на посаді глави комітету.
“Разом з великою групою фахівців ми запропонували Стратегію розвитку банківської системи на 5 років. Розробили законопроекти щодо розвитку практично всіх секторів фінансового ринку. Подали зміни в законодавство, щоб зміцнити систему — про захист прав кредиторів і споживачів фінансових послуг, про посилення відповідальності та прозорості НБУ, про Фонд гарантування вкладів, про кредитний реєстр і багато інших”, — зазначив звільнений нардеп.
Однак, думку політика про його ж роботу не розділили вкладники і позичальники банківських установ.
Останні, навпаки, відзначили дуже низьку ефективність “радикала” і заявили про те, що незадовільна робота Рибалки взагалі “вбила” довіру до парламентського фінкомітету.
“Від нього чекали ефективних законів, які дозволили б вирішити проблеми, без гучних слів, мільйонів споживачів фінансових послуг. Однак, як показав час, чекали марно”, — заявили клієнти банків на порталі громадської платформи “Правова допомога”.
Додамо, що раніше про невисокий професіоналізм Рибалки заявляли його ж колеги-нардепи.
Так, член фінкомітету А.Жолобецкій, відповідаючи на питання журналістів про кандидатів на посаду глави НБУ сказав наступне:
“Я вважаю, що у пана Рибалки ... у нього немає ні досвіду, ні професійної освіти в цьому плані”.
А згідно з рейтингом порталу “Слово і діло”, Рибалка і зовсім уславився головним популістом банківського комітету ВРУ.
Відзначимо, що як би там не було, звільнили його з посади голови Комітету ВРУ зовсім з інших причин.
Глава “Радикальної партії” Олег Ляшко ініціював питання відставки свого колеги, оскільки сімейний бізнес Рибалки запідозрили у співпраці з компаніями ОРДЛО.
СБУ розслідує кримінальну справу, в рамках якої за підозрою у фінансуванні тероризму вже заарештовано два менеджера сімейної компанії Рибалок.
Більше того, журналістам вдалося довести існування офшорних зв’язків між снековою корпорацією Рибалок і снековим заводом в Липецьку.