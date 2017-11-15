Похвалил себя сам: Рыбалка считает, что его уволили не из-за "дела ОРДЛО", а по причине большого профессионализма

ukru
Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 25086 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 44170 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 54100 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 58342 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 51917 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 94422 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100255 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 127592 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116023 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 152166 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 130191 просмотра
Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

11 марта, 09:37 • 104494 просмотра
В Киеве водитель Mercedes убегал от полиции, "перевозя" правоохранителя на окне автомобиля: что известно

В Киеве водитель Mercedes убегал от полиции, "перевозя" правоохранителя на окне автомобиля: что известно

10:30 • 64179 просмотра
В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

11:17 • 103005 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11:49 • 104672 просмотра
публикации
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11:49 • 104672 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 130191 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 127589 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 129362 просмотра
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

10 марта, 15:15 • 152164 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

14:42 • 15187 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 109826 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 116928 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 117776 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 123032 просмотра
Актуальное
Похвалил себя сам: Рыбалка считает, что его уволили не из-за "дела ОРДЛО", а по причине большого профессионализма

Похвалил себя сам: Рыбалка считает, что его уволили не из-за "дела ОРДЛО", а по причине большого профессионализма

Киев  •  УНН

 • 18046 просмотра

Нардеп Сергей Рыбалка, которого ВРУ на прошлой неделе уволила с поста главы финкомитета Парламента, заявил, что был якобы неудобен власти, и его увольнение — лишь следствие его очень эффективной работы. Об этом он написал на личной странице в Facebook, передает УНН.

“Парламент проголосовал за снятие меня с должности главы Комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности ... Я был очень неудобным для власти руководителем комитета, когда они делили банковскую систему под ковром и позволяли выводить из банков сотни миллиардов народных денег. Мы постоянно указывали на ошибки Минфина, НБУ и Фонда гарантирования вкладов. С экспертным обоснованием”, — отметил Рыбалка.

Он также написал, что якобы успел очень многое сделать на должности главы комитета.

“Вместе с большой группой специалистов мы предложили Стратегию развития банковской системы на 5 лет. Разработали законопроекты по развитию практически всех секторов финансового рынка. Подали изменения в законодательство, чтобы укрепить систему — о защите прав кредиторов и потребителей финансовых услуг, об усилении ответственности и прозрачности НБУ, о Фонде гарантирования вкладов, о кредитном реестре и многие другие”, — отметил уволенный нардеп.

Однако, мнение политика о его же работе не разделили вкладчики и заемщики банковских учреждений.

Последние, напротив, отметили очень низкую эффективность “радикала” и заявили о том, что неудовлетворительная работа Рыбалки вообще “убила” доверие к парламентскому финкомитету.

“От него ждали эффективных законов, которые позволили бы решить проблемы, без громких слов, миллионов потребителей финансовых услуг. Однако, как показало время, ждали напрасно”, — заявили клиенты банков на портале общественной платформы “Правовая помощь”.

Добавим, что ранее о невысоком профессионализме Рыбалки заявляли его же коллеги-нардепы.

Так, член финкомитета А.Жолобецкий, отвечая на вопрос журналистов о кандидатах на должность главы НБУ сказал следующее:

“Я считаю, что у господина Рыбалки...у него нет ни опыта, ни профессионального образования в этом плане”.

А согласно рейтингу портала “Слово и дело”, Рыбалка и вовсе прослыл главным популистом банковского комитета ВРУ.

Отметим, что как бы там не было, уволили его с поста главы Комитета ВРУ совсем по другим причинам.

Глава “Радикальной партии” Олег Ляшко инициировал вопрос отставки своего коллеги, поскольку семейный бизнес Рыбалки заподозрили в сотрудничестве с компаниями ОРДЛО.

СБУ расследует уголовное дело, в рамках которого по подозрению в финансировании терроризма уже арестовано два менеджера семейной компании Рыбалок.

Более того, журналистам удалось доказать существование оффшорных связей между снэковой корпорацией Рыбалок и снэковым заводом в Липецке.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы