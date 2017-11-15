Похвалил себя сам: Рыбалка считает, что его уволили не из-за "дела ОРДЛО", а по причине большого профессионализма

“Парламент проголосовал за снятие меня с должности главы Комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности ... Я был очень неудобным для власти руководителем комитета, когда они делили банковскую систему под ковром и позволяли выводить из банков сотни миллиардов народных денег. Мы постоянно указывали на ошибки Минфина, НБУ и Фонда гарантирования вкладов. С экспертным обоснованием”, — отметил Рыбалка.

Он также написал, что якобы успел очень многое сделать на должности главы комитета.

“Вместе с большой группой специалистов мы предложили Стратегию развития банковской системы на 5 лет. Разработали законопроекты по развитию практически всех секторов финансового рынка. Подали изменения в законодательство, чтобы укрепить систему — о защите прав кредиторов и потребителей финансовых услуг, об усилении ответственности и прозрачности НБУ, о Фонде гарантирования вкладов, о кредитном реестре и многие другие”, — отметил уволенный нардеп.

Однако, мнение политика о его же работе не разделили вкладчики и заемщики банковских учреждений.

Последние, напротив, отметили очень низкую эффективность “радикала” и заявили о том, что неудовлетворительная работа Рыбалки вообще “убила” доверие к парламентскому финкомитету.

“От него ждали эффективных законов, которые позволили бы решить проблемы, без громких слов, миллионов потребителей финансовых услуг. Однако, как показало время, ждали напрасно”, — заявили клиенты банков на портале общественной платформы “Правовая помощь”.

Добавим, что ранее о невысоком профессионализме Рыбалки заявляли его же коллеги-нардепы.

Так, член финкомитета А.Жолобецкий, отвечая на вопрос журналистов о кандидатах на должность главы НБУ сказал следующее:

“Я считаю, что у господина Рыбалки...у него нет ни опыта, ни профессионального образования в этом плане”.

А согласно рейтингу портала “Слово и дело”, Рыбалка и вовсе прослыл главным популистом банковского комитета ВРУ.

Отметим, что как бы там не было, уволили его с поста главы Комитета ВРУ совсем по другим причинам.

Глава “Радикальной партии” Олег Ляшко инициировал вопрос отставки своего коллеги, поскольку семейный бизнес Рыбалки заподозрили в сотрудничестве с компаниями ОРДЛО.

СБУ расследует уголовное дело, в рамках которого по подозрению в финансировании терроризма уже арестовано два менеджера семейной компании Рыбалок.

Более того, журналистам удалось доказать существование оффшорных связей между снэковой корпорацией Рыбалок и снэковым заводом в Липецке.