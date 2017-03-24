Похорон Д.Вороненкова відбудеться в Києві — ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Похорон колишнього депутата Держдуми Дениса Вороненкова відбудеться у Києві. Про це повідомив виданню “Коммерсант” екс-депутат Держдуми Ілля Пономарьов, передає УНН.
Колишній депутат Держдуми І.Пономарьов повідомив виданню, що похорон Д.Вороненкова відбудеться у столиці України.
Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.
Також нагадаємо, на місці нападу було поранено двох людей - охоронця Д.Вороненкова і стрілка. Останній згодом помер у лікарні.
У МВС заявили про розшук другого підозрюваного у вбивстві Д.Вороненкова.
Як повідомляв УНН, у кілера екс-депутата держдуми РФ знайшли посвідчення учасника бойових дій.