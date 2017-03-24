Похорон Д.Вороненкова відбудеться в Києві — ЗМІ

Колишній депутат Держдуми І.Пономарьов повідомив виданню, що похорон Д.Вороненкова відбудеться у столиці України.

Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Також нагадаємо, на місці нападу було поранено двох людей - охоронця Д.Вороненкова і стрілка. Останній згодом помер у лікарні.

У МВС заявили про розшук другого підозрюваного у вбивстві Д.Вороненкова.

Як повідомляв УНН, у кілера екс-депутата держдуми РФ знайшли посвідчення учасника бойових дій.