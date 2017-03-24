Похороны Д.Вороненкова состоятся в Киеве - СМИ

Бывший депутат Госдумы И.Пономарев сообщил изданию, что похороны Д.Вороненкова состоятся в столице Украины.

Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Также напомним, на месте нападения были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелок. Последний впоследствии скончался в больнице.

В МВД заявили о розыске второго подозреваемого в убийстве Д.Вороненкова.

Как сообщал УНН, у киллера экс-депутата Госдумы РФ нашли удостоверение участника боевых действий.