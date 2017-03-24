Похороны Д.Вороненкова состоятся в Киеве - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Похороны бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова состоятся в Киеве. Об этом сообщил изданию "Коммерсант" экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, передает УНН.
Бывший депутат Госдумы И.Пономарев сообщил изданию, что похороны Д.Вороненкова состоятся в столице Украины.
Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
Также напомним, на месте нападения были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелок. Последний впоследствии скончался в больнице.
В МВД заявили о розыске второго подозреваемого в убийстве Д.Вороненкова.
Как сообщал УНН, у киллера экс-депутата Госдумы РФ нашли удостоверение участника боевых действий.