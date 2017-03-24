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08:46 • 34518 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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06:47 • 96167 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 115340 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 130520 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 138385 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
11 марта, 14:12 • 129500 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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11 марта, 13:46 • 120770 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

11 марта, 13:14 • 106842 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

11 марта, 11:14 • 107764 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

11 марта, 06:59 • 103998 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Похороны Д.Вороненкова состоятся в Киеве - СМИ

Похороны Д.Вороненкова состоятся в Киеве - СМИ

Киев • УНН

 • 11953 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Похороны бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова состоятся в Киеве. Об этом сообщил изданию "Коммерсант" экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, передает УНН.

Бывший депутат Госдумы И.Пономарев сообщил изданию, что похороны Д.Вороненкова состоятся в столице Украины.

Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Также напомним, на месте нападения были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелок. Последний впоследствии скончался в больнице.

В МВД заявили о розыске второго подозреваемого в убийстве Д.Вороненкова.

Как сообщал УНН, у киллера экс-депутата Госдумы РФ нашли удостоверение участника боевых действий.

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