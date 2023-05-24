Показник рабства за останні п'ять років у світі збільшився на 25% завдяки зростанню G-20
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня УНН. Згідно з новим звітом, кількість людей, які живуть в умовах сучасного рабства, зросла на 25% до 50 мільйонів за останні п’ять років, а глобальні ланцюги постачання людей, керовані країнами “Великої 20”, сприяють цьому зростанню, повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Торгівля між країнами G-20 погіршує умови примусової праці, адже продукція постачається з країн із слабким захистом працівників, йдеться у звіті. Відповідно до Глобального індексу рабства, складеного австралійським фондом Walk Free, ці країни імпортують небезпечні продукти на суму 468 мільярдів доларів, включаючи електроніку, одяг, пальмову олію та сонячні панелі.
“Сучасне рабство пронизує всі аспекти нашого суспільства — воно пронизує наш одяг, освітлює нашу електроніку та приправляє нашу їжу”, — сказала директор-засновник Walk Free Грейс Форрест, донька мільярдера-гірника Ендрю Форреста.
Згідно з даними фонду, до умов, які сприяють збільшенню рабства, належить погіршення навколишнього середовища, міграція, спричинену кліматом, обмеження прав жінок і пандемія.
Доповнення
У звіті також зазначено, що шість країн G-20 є одними з тих, де більшість людей живе в рабських умовах, включаючи Індію, Китай, росію, Індонезію, Туреччину та США. Очолює загальний список Північна Корея.
Останніми роками Австралія, Канада, Німеччина та Норвегія запровадили законодавство, яке притягує бізнес і уряди до відповідальності за експлуатацію, яка відбувається в глобальних ланцюгах постачання, зазначається у звіті.