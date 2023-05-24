Показатель рабства за последние пять лет в мире увеличился на 25% благодаря росту G-20
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая УНН. Согласно новому отчету, количество людей, живущих в условиях современного рабства, выросло на 25% до 50 миллионов за последние пять лет, а глобальные цепи поставки людей, управляемые странами “Большой 20”, способствуют этому росту, сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Торговля между странами G-20 ухудшает условия принудительного труда, ведь продукция поставляется из стран со слабой защитой работников, говорится в отчете. Согласно Глобальному индексу рабства, составленного австралийским фондом Walk Free, эти страны импортируют опасные продукты на сумму 468 миллиардов долларов, включая электронику, одежду, пальмовое масло и солнечные панели.
“Современное рабство пронизывает все аспекты нашего общества — оно пронизывает нашу одежду, освещает нашу электронику и приправляет нашу пищу”, — сказала директор-основатель Walk Free Грейс Форрест, дочь миллиардера-горняка Эндрю Форреста.
Согласно данным фонда, к условиям, которые способствуют увеличению рабства, относится ухудшение окружающей среды, миграция, вызванная климатом, ограничение прав женщин и пандемия.
Дополнение
В отчете также указывается, что шесть стран G-20 являются одними из тех, где большинство людей живут в рабских условиях, включая Индию, Китай, россию, Индонезию, Турцию и США. Возглавляет общий список Северная Корея.
В последние годы Австралия, Канада, Германия и Норвегия ввели законодательство, которое привлекает бизнес и правительства к ответственности за эксплуатацию, которая происходит в глобальных цепях поставок, отмечается в отчете.