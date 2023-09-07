"Покаже час": Буданов прокоментував своє відеопривітання

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"Це покаже час", - відповів Буданов на питання, де "прилетіло", після того, як він задув свічки на торті.

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Очільник ГУР розповів, що "загадав" бажання - "скорішої, повної, всеосяжної перемоги України".

На питання, який подарунок воєнна розвідка зробила ворогу до свого професійного свята, він заявив: "Ми не шкодимо ворогу, ми повертаємо назад своє. А те, що там інколи у ворога відбувається, то це кара небесна. Вона до них приходить за їх вчинки".

Нагадаємо

УНН раніше повідомив, що День воєнної розвідки відзначався як відомче свято. Сьомого вересня 2022 року Президент України Володимир Зеленський підписав указ, на підставі якого професійне свято українських розвідників відзначається на загальнодержавному рівні.

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