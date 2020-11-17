Пограбування музею в Дрездені на мільярд євро: затримано трьох підозрюваних
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Трьох підозрюваних у справі про зухвале пограбування музею "Зелене склепіння" в Дрездені приблизно на мільярд євро, яке сталося торік, затримали у вівторок, 17 листопада, у німецькій столиці. Про це УНН повідомляє з посиланням на Tagesschau.
"Майже через рік після грандіозної крадіжки творів мистецтва в "Зеленому склепінні" у Дрездені поліція заарештувала цього ранку в Берліні трьох підозрюваних", - йдеться у повідомленні.
За словами прокурора Дрездена, затримані обвинувачуються у двох епізодах групових крадіжок і підпалів. Затримані є громадянами Німеччини і повинні постати перед слідчим суддею сьогодні ж. Як уточняє Bild, вони будуть доставлені до суду в Дрездені.
Масштабна спецоперація за участю спецпризначенців проходила з 6 ранку вівторка в берлінському районі Нойкельн, пише Bild.
За даними поліції і прокуратури, в масштабній операції, пов'язаній з затриманням підозрюваних, задіяно понад 1600 співробітників поліції. Наразі проходять обшуки у 18 будівлях, у тому числі 10 квартирах, гаражах та транспортних засобах. У центрі уваги операції "пошук вкрадених творів мистецтва і можливих доказів, таких як носії інформації, одяг і інструменти", повідомила поліція Саксонії в Twitter.
Нагадаємо, у Дрездені 25 листопада 2019 року невідомі проникли в найбільший в Європі музей старовинних ювелірних виробів "Зелене склепіння". Ймовірно, зі скарбниці були вкрадені прикраси на загальну суму близько мільярда євро.