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Ограбление музея в Дрездене на миллиард евро: задержаны трое подозреваемых

Ограбление музея в Дрездене на миллиард евро: задержаны трое подозреваемых

Киев  •  УНН

 • 18552 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Трех подозреваемых по делу о дерзком ограбления музея "Зеленый свод" в Дрездене примерно на миллиард евро, которое произошло в прошлом году, задержали во вторник, 17 ноября, в немецкой столице. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Tagesschau.

"Почти через год после грандиозной кражи произведений искусства в "Зеленом своде" в Дрездене полиция арестовала утром в Берлине трех подозреваемых", - говорится в сообщении.

По словам прокурора Дрездена, задержанные обвиняются в двух эпизодах групповых краж и поджогов. Задержанные являются гражданами Германии и должны предстать перед следственным судьей сегодня же. Как уточняет Bild, они будут доставлены в суд в Дрездене.

Масштабная спецоперация с участием спецназа проходила с 6 утра вторника в берлинском районе Нойкельн, пишет Bild.

По данным полиции и прокуратуры, в масштабной операции, связанной с задержанием подозреваемых, задействовано более 1600 сотрудников полиции. На данный момент проходят обыски в 18 зданиях, в том числе 10 квартирах, гаражах и транспортных средствах. В центре внимания операции "поиск украденных произведений искусства и возможных доказательств, таких как носители информации, одежда и инструменты", сообщила полиция Саксонии в Twitter.

Напомним, в Дрездене 25 ноября 2019 года неизвестные проникли в крупнейший в Европе музей старинных ювелирных изделий "Зеленый свод". Вероятно, из него были украдены украшения на общую сумму около миллиарда евро.

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