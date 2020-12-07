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Пограбували і вирішили "покататися": у Краматорську двоє молодиків вчинили розбій проти таксиста

Пограбували і вирішили "покататися": у Краматорську двоє молодиків вчинили розбій проти таксиста

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. У Донецькій області двоє молодиків під погрозою ножа забрали у водія таксі гроші та майже всю ніч їздили на його ж автомобілі з ним. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ГУНП у Донецькій області.

Повідомляється, що 5 грудня о 7:50 до Краматорського відділу поліції звернувся 58-річний чоловік із повідомленням про те, що двоє невідомих скоїли відносно нього розбійний напад.

"Слідство встановило, що напередодні того дня о 18:00 біля залізничного вокзалу у Краматорську двоє товаришів підійшли до водія таксі та замовили поїздку до Олександрівського району. По дорозі молодики попросили водія зупинитися, після чого 19-річний пасажир під загрозою ножа відібрав у чоловіка гаманець та сам сів за кермо. Коли газове пальне скінчилося, нападники вийшли з авто", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що оперативники Краматорського відділу поліції вже через кілька годин після звернення потерпілого затримали одного з нападників, який виявився неповнолітнім. Хлопець встиг змінити одяг, однак конспірація не допомогла сховатися від поліцейських. Того ж дня за місцем мешкання було затримано і 19-річного спільника.

"Наразі слідчим, під процесуальним керівництвом прокуратури, обом фігурантам повідомлено про підозру за скоєння розбійного нападу за ч. 2 ст. 187 Кримінального кодексу України "Розбій", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві затримали подружжя за розбійний напад на таксиста.

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