Ограбили и решили "покататься": в Краматорске двое парней совершили разбой против таксиста
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В Донецкой области двое молодых людей под угрозой ножа отобрали у водителя такси деньги и почти всю ночь ездили на его же автомобиле с ним. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Донецкой области.
Сообщается, что 5 декабря в 7:50 в Краматорский отдела полиции обратился 58-летний мужчина с сообщением о том, что двое неизвестных совершили в отношении него разбойное нападение.
"Следствие установило, что накануне того дня в 18:00 возле железнодорожного вокзала в Краматорске двое товарищей подошли к водителю такси и заказали поездку в Александровский район. По дороге молодые люди попросили водителя остановиться, после чего 19-летний пассажир под угрозой ножа отобрал у мужчины кошелек и сам сел за руль. Когда газовое топливо кончилось, нападавшие вышли из авто", - говорится в сообщении.
Сообщается, что оперативники Краматорского отдела полиции уже через несколько часов после обращения потерпевшего задержали одного из нападавших, который оказался несовершеннолетним. Парень успел сменить одежду, однако конспирация не помогла скрыться от полицейских. В тот же день по месту жительства был задержан и 19-летний сообщник.
"Сейчас следователем под процессуальным руководством прокуратуры, обоим фигурантам сообщено о подозрении в совершении разбойного нападения по ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Украины "Разбой", - отмечается в сообщении.
Напомним, в Киеве задержали супругов за разбойное нападение на таксиста.