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Погода сприяє урожаю зернових на більшості території України – метеоролог

Погода сприяє урожаю зернових на більшості території України – метеоролог

Київ • УНН

 • 16181 перегляди

КИЇВ. 7 травня. УНН. Нинішні погодні умови сприяють урожаю зернових на більшості території України. Таку думку висловила начальниця відділу Агрометеорології Українського Гідрометцентру Тетяна Адаменко кореспонденту УНН.

"Ситуація сприятлива для урожаю зернових культур – перш за все, ранніх зернових (озима пшениця, ярий ячмінь, овес і так далі), тому що на території України великі території мають напругу із вологою. Завдяки тим погодним умовам, які склались на сьогодні, тільки на невеликих площах в Одеській області, Херсонській областях є відчутне погіршення вологозабезпечення. Це пов’язано з тим, що на півдні у нас випало вкрай мало опадів", - зазначила метеоролог.

За її словами, навіть не по всій Херсонській області випало усього 1-2 мм опадів. Така ж ситуація склалась і в більшій частині Одеської, Миколаївської, Запорізької областей. Втім, за оцінкою метеоролога, невисокий температурний режим сприяє зупинці посушливих явищ на цій частині території країни.

При цьому вона додала, що на решті території України ситуація із опадами більш сприятлива. Зокрема уже в травні в західних областях випала місячна норма опадів, в багатьох районах Київської області, у тому числі у Вишгороді (40 мм опадів при нормі в 50 мм).

"Ситуація виглядає сприятливою, тому що достатньо запасів вологи у ґрунті й помірний температурний режим", - підсумувала експерт.

Нагадаємо, у цьому році очікується хороший врожай озимих культур, зокрема озимої пшениці.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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