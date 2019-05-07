Погода способствует урожаю зерновых на большинстве территории Украины - метеоролог

"Ситуация благоприятная для урожая зерновых культур - прежде всего, ранних зерновых (озимая пшеница, яровой ячмень, овес и т.д.), так как на территории Украины большие территории имеют напряжение с влагой. Благодаря тем погодным условиям, которые сложились на сегодняшний день, только на небольших площадях в Одесской области, Херсонской областях есть ощутимое ухудшение влагообеспеченности. Это связано с тем, что на юге у нас выпало очень мало осадков", - отметила метеоролог.



По ее словам, даже не по всей Херсонской области выпало всего 1-2 мм осадков. Такая же ситуация сложилась и в большей части Одесской, Николаевской, Запорожской областей. Впрочем, по оценке метеоролога, невысокий температурный режим способствует остановке засушливых явлений на этой части территории страны.



При этом она добавила, что на остальной территории Украины ситуация с осадками более благоприятная. В частности уже в мае в западных областях выпала месячная норма осадков, во многих районах Киевской области, в том числе в Вышгороде (40 мм осадков при норме в 50 мм).



"Ситуация выглядит благоприятной, так как достаточно запасов влаги в почве и умеренный температурный режим", - подытожила эксперт.



Напомним, в этом году ожидается хороший урожай озимых культур, в частности озимой пшеницы.