Погода на понеділок: без опадів, але з туманом

У понеділок, 18 вересня, очікується мінлива хмарність, але без опадів.

Вночі та вранці у західних та північно-східних областях місцями туман. Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 8-13°, на узбережжі морів 12-17°; вдень 22-27°, на високогір'ї Карпат 16-21°.

На Київщині також очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 8-13°, вдень 22-27°; по Києву вночі 10-12°, вдень близько 25°.