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29 березня, 17:57 • 269754 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 354793 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 296696 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 331947 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 297255 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 217938 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 202980 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 163503 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 532983 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175445 перегляди

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Погода на понеділок: без опадів, але з туманом

Погода на понеділок: без опадів, але з туманом

Київ • УНН

 • 193310 перегляди

КИЇВ. 17 вересня. УНН. Завтра в Україні буде тепла та суха погода, місцями туман. Про це УНН повідомляє з посилання на повідомлення Українського гідрометеорологічного центру.

У понеділок, 18 вересня, очікується мінлива хмарність, але без опадів.

Вночі та вранці у західних та північно-східних областях місцями туман. Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 8-13°, на узбережжі морів 12-17°; вдень 22-27°, на високогір'ї Карпат 16-21°.

На Київщині також очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 8-13°, вдень 22-27°; по Києву вночі 10-12°, вдень близько 25°.

Українські Національні Новини

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