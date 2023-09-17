Погода на понедельник: без осадков, но с туманом
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Завтра в Украине будет теплая и сухая погода, местами туман. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Украинского гидрометеорологического центра.
В понедельник, 18 сентября, ожидается переменная облачность, но без осадков.
Ночью и утром в западных и северо-восточных областях местами туман. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.
Температура ночью 8-13°, на побережье морей 12-17°; днем 22-27°, на высокогорье Карпат 16-21°.
На Киевщине также ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с.
Температура ночью 8-13°, днем 22-27°; по Киеву ночью 10-12°, днем около 25°.