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Погляд лікарів на команду в Міністерстві охорони здоров’я в період епідемії

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. “Гойдалки” з відставкою міністра охорони здоров’я Іллі Ємця — не найкращий час в період прийдешньої епідемії коронавірусу. Втім, судячи з усього, це рано чи пізно станеться. Як ситуацію в МОЗ оцінюють самі лікарі і кого бачать на чолі, дізнавався УНН.

“Всередині міністерства нині дуже складна ситуація. Супрун (колишній міністр Уляна Супрун — ред.) їм у спадок лишила жах...І це страшно”, — говорить президент Асоціації психіатрів України Семен Глузман.

Після Супрун міністерство очолила Зоряна Скалецька, яка прибрала звідти спеціалістів, чим ще більше поглибила кризу напередодні епідемії, продовжує він.

“Попередній міністр Скалецька прибрала найкращого нашого спеціаліста (інфекціоніста — ред.) — Ольгу Голубовську. Вона була радником. Скалецька тоді сказала, що не може бути двох міністрів. Я розумію, чому. Тому що Голубовська — це людина зі своєю думкою і зі своєю позицією. Вона одна із небагатьох працюючих професорів, яка намагалась врозумити Супрун”, — розповідає Глузман.

Якщо Ємець піде, треба шукати нового міністра з професійною командою, каже медик.

“Міністр один без команди нічого не зробить”, — констатує він.

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Лікарі бачать своїм керівником людину професійну, а головне — соціально відповідальну, без спраги до власного збагачення.

“Моя особиста думка: головне на цій посаді — це соціальна відповідальність людини.
Соціально відповідальна людина — це та, яка розуміє, що потрібно для цієї країни, це людина, яка живе в цій країні. Це людина, яка приходить на свою посаду і яка не думає про кількість грошей, а думає про медицину”, — каже інфекціоніст Альбіна Анісімова.

Це повинен бути тільки лікар, вважає завідувач кафедри інфекційних хвороб, доктор медичних наук НМАПО ім. П.Л.Шупика Олександр Дуда.

“Тільки фахівець, який може прийняти фахове рішення в складний час для країни. Не потрібні нам ті, хто тільки про гроші думають”, -каже він.

Медики переконані, що нині міністр має посилити себе цілою командою інфекціоністів.

“Міністр охорони здоров’я — це обов’язково має бути людина із медичною освітою. І до складу її команди має увійти цілий штаб лікарів-інфекціоністів, в умовах складної ситуації, яка склалася сьогодні в Україні”, — вважає інфекціоніст Ігор Гайдук.

Попри те, що медична галузь дуже дискредитована, саме медики сьогодні остання надія людей, наголошує колишній очільник МОЗ Василь Князевич.

“Не вірю, що Ємець просто так піде. У випадку якщо це станеться, це має бути людина, яка має досвід управління державного рівня. Людина без особливих амбіцій, що вона найрозумніша, але людина-управлінець, яка зможе організувати навколо себе роботу, людина яка розуміє державні процеси від низу і до верху. Людина яка не боїться брати на себе відповідальність, не дивлячись на ризики. Людина, яка незаангажована партійно, і яка зможе об’єднати всіх навколо себе. Людина, якій будуть довіряти медики. Останнє — надважливо, бо сьогодні медики — остання надія людей, попри те що галузь медицини дуже дискредитована”, — підкреслив він.

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