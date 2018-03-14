Подвійне оподаткування: Данилюк назвав компанії, які не зможуть оптимізувати податки

КИЇВ. 14 березня. УНН. Україна та Нідерланди підписали Протокол щодо внесення змін до Конвенції про уникнення подвійного оподаткування. Це закриває можливості для оптимізації податків таких українських компаній як “Кернел”, ДТЕК, “Рошен”, “Метінвест”. Про це під час брифінгу заявив міністр фінансів Олександр Данилюк, передає кореспондент УНН.