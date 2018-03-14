Подвійне оподаткування: Данилюк назвав компанії, які не зможуть оптимізувати податки
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Україна та Нідерланди підписали Протокол щодо внесення змін до Конвенції про уникнення подвійного оподаткування. Це закриває можливості для оптимізації податків таких українських компаній як “Кернел”, ДТЕК, “Рошен”, “Метінвест”. Про це під час брифінгу заявив міністр фінансів Олександр Данилюк, передає кореспондент УНН.
“Підписанням цього документу ми закрили можливості для оптимізації податків таких українських компаній як „Кернел“, ДТЕК, „Рошен“, „Метінвест“. Наша позиція така — податки треба платити там, де заробляються гроші”, — сказав Данилюк.
Він уточнив, що це, за попередніми розрахунками, принесе бюджету понад 300 млн грн на рік.
При цьому Данилюк наголосив на необхідності якомога швидшого підписання MLI Конвенції подвійного оподаткування. Адже це частина мінімального стандарту BEPS.
“Якщо ми його не запровадимо до кінця року, то українські компанії потраплять до чорного списку”, — зауважив він.
Міністр фінансів додав, що з-посеред чотирьох мінімальних кроків, залишились два: підписання багатосторонньої угоди MLI та Country-By-Country Reporting.
Довідка УНН.
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- MLI Конвенція з впровадження заходів з протидії розмивання бази оподаткування та виведення оподатковуваного прибутку дозволяє її підписантам одноразово вдосконалити свої угоди про уникнення подвійного оподаткування. Загальне число її учасників сягає 78 юрисдикцій.
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- Мінімальний стандарт BEPS (Base erosion and Profit Shifting — розмивання оподатковуваної бази й виведення прибутку з-під оподаткування) — це обов’язкові 4 із 15 кроків, які мають бути реалізовані кожною країною-учасницею.
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Нагадаємо, Україна та Королівство Нідерландів підписали Протокол про внесення змін до Конвенції між Україною і Королівством Нідерландів про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно.