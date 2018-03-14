Двойное налогообложение: Данилюк назвал компании, которые не смогут оптимизировать налоги
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Украина и Нидерланды подписали Протокол о внесении изменений в Конвенцию об избежании двойного налогообложения. Это устраняет возможности для оптимизации налогов таких украинских компаний как “Кернел”, ДТЭК, “Рошен”, “Метинвест”. Об этом во время брифинга заявил министр финансов Александр Данилюк, передает корреспондент УНН.
“Подписанием этого документа мы закрыли возможности для оптимизации налогов таких украинских компаний как ”Кернел“, ДТЭК,”Рошен“,”Метинвест“. Наша позиция такова — налоги надо платить там, где зарабатываются деньги”, - сказал Данилюк.
Он уточнил, что это, по предварительным расчетам, принесет бюджету более 300 млн грн в год.
При этом Данилюк подчеркнул необходимость скорейшего подписания MLI Конвенции двойного налогообложения. Ведь это часть минимального стандарта BEPS.
“Если мы его не введем до конца года, то украинские компании попадут в черный список”, — отметил он.
Министр финансов добавил, что среди четырех минимальных шагов, остались два: подписание многостороннего соглашения MLI и Country-By-Country Reporting.
Справка УНН.
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- MLI Конвенция по внедрению мероприятий по противодействию размыванию базы налогообложения и выводу налогооблагаемой прибыли позволяет ее подписантам однократно усовершенствовать свои соглашения об избежании двойного налогообложения. Общее число ее участников достигает 78 юрисдикций.
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- Минимальный стандарт BEPS (Base erosion and Profit Shifting — размывание налогооблагаемой базы и вывода прибыли из-под налогообложения) — это обязательные 4 из 15 шагов, которые должны быть реализованы каждой страной-участницей.
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Напомним, Украина и Королевство Нидерландов подписали Протокол о внесении изменений в Конвенцию между Украиной и Королевством Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и имущество.