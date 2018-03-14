Двойное налогообложение: Данилюк назвал компании, которые не смогут оптимизировать налоги

КИЕВ. 14 марта. УНН. Украина и Нидерланды подписали Протокол о внесении изменений в Конвенцию об избежании двойного налогообложения. Это устраняет возможности для оптимизации налогов таких украинских компаний как “Кернел”, ДТЭК, “Рошен”, “Метинвест”. Об этом во время брифинга заявил министр финансов Александр Данилюк, передает корреспондент УНН.