Подружжя з США тричі за п'ять років виграли у скретч-лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Подружня пара з американського штату Массачусетс виграла 1 млн дол. у скретч-лотерею, передає УНН з посиланням на UPI.
Переможці живуть у місті Лейквілл. Їм пощастило виграти у лотерею вже утретє. У квітні 2014-го і у вересні 2016-го року пара зірвала два джекпоти - по 1 млн дол. кожен.
За рахунок останнього лотерейного виграшу пара допоможе родині і друзям.
Нагадаємо, сім'я Древалів з Черкаської області тричі в 2018-му році виграла в українську лотерею "Лото-Забава". Два рази виграв глава сімейства і один раз - його дочка. Загальна сума виграшу сягнули 1 млн 200 тис. грн.