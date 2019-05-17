Супруги из США трижды за пять лет выиграли в скретч-лотерею
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Супружеская пара из американского штата Массачусетс выиграла 1 млн долл. в скретч-лотерею, передает УНН со ссылкой на UPI.
Победители живут в городе Лейквилл. Им посчастливилось выиграть в лотерею уже в третий раз. В апреле 2014-го и в сентябре 2016-го года пара сорвала два джекпота - по 1 млн долл. каждый.
За счет последнего лотерейного выигрыша пара поможет семье и друзьям.
Напомним, семья Древалей из Черкасской области трижды в 2018-м году выиграла в украинскую лотерею "Лото-Забава". Два раза выиграл глава семейства и один раз - его дочь. Общая сумма выигрыша составила 1 млн 200 тыс. грн.