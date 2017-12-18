Подружжя шкільних педагогів на Львівщині постачало наркотики з ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. У Львівській області затримано подружжя шкільних вчителів, які налагодили постачання психотропних препаратів і наркотиків з країн Євросоюзу. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Львівській області, передає УНН.
“Оперативники Департаменту протидії наркозлочинності (ДПН) Національної поліції України спільно зі слідчими Головного слідчого управління (ГСУ) за процесуального керівництва Генпрокуратури викрили протиправну діяльність подружжя наркозбувачів. Зловмисники, мешканці Львівської області, налагодили канал постачання з країн Євросоюзу та подальшої реалізації в Україні наркотиків і психотропів”, — йдеться у повідомленні.
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Поліцейські з’ясували, що наркодилерами виявилися вчителі середньої школи. Один з педагогів викладав основи безпеки життєдіяльності та історію, а інший — англійську мову.
Оперативники провели низку необхідних дій та вилучили в подружжя значну партію наркотичних і психотропних речовин. Серед вилученого, зокрема — 100 г амфетаміну, 0,5 л ацетильованого опію та 100 г екстракційного опію.
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Крім того, вилучено понад 100 пігулок наркотичного лікарського засобу “Subutex” і 57 флаконів лікарського засобу “Тропікамід”, а також понад 150 пігулок лікарського засобу з вмістом прекурсору “псевдоефедрин”. Цей препарат використовується для виготовлення метамфетаміну. За цінами “чорного ринку” вартість вилученого складає понад 250 тисяч гривень.
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Наразі чоловіка і жінку заарештовано.