Школьные педагоги во Львовской области поставляли наркотики из ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Во Львовской области задержали супругов школьных учителей, которые наладили поставки психотропных препаратов и наркотиков из стран Евросоюза. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП во Львовской области, передает УНН.
"Оперативники Департамента противодействия наркопреступности (ГПН) Национальной полиции Украины совместно со следователями Главного следственного управления (ГСУ) под процессуальным руководством Генпрокуратуры разоблачили противоправную деятельность супругов наркосбытчиков. Злоумышленники, жители Львовской области, наладили канал поставки из стран Евросоюза и дальнейшей реализации в Украине наркотиков и психотропных препаратов", - говорится в сообщении.
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Полицейские выяснили, что наркодилерами оказались учителя средней школы. Один из педагогов преподавал основы безопасности жизнедеятельности и историю, а другой - английский язык.
Оперативники провели ряд необходимых действий и изъяли у супругов большую партию наркотических и психотропных веществ. Среди изъятого, в частности - 100 г амфетамина, 0,5 л ацетилированного опия и 100 г экстракционного опия.
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Кроме того, изъято более 100 таблеток наркотического лекарственного средства "Subutex" и 57 флаконов лекарственного средства "Тропикамид", а также более 150 таблеток лекарственного средства, которое содержит прекурсор "псевдоэфедрин". Этот препарат используется для изготовления метамфетамина. По ценам "черного рынка" стоимость изъятого составляет более 250 000 гривен.
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Мужчину и женщину арестовали.