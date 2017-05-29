Подружжя наркодилерів викрили столичні правоохоронці
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. На Подолі в столиці правоохоронці викрили подружжя наркодилерів, які збували амфетамін у великих розмірах. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.
Київською прокуратурою викрито сімейну пару, що збували амфетамін у особливо великих розмірах.
Зловмисників затримано на «гарячому» під час чергового продажу психотропної речовини. Під час обшуків за місцем проживання подружжя правоохоронці виявили та вилучили електронні ваги, блокноти з чорновими записами, крафт-пакети, в яких знаходяться пакувальні матеріали. Крім того, у зловмисників вилучили понад 250 грам особливо небезпечного психотропного засобу амфетамін.
Наразі злочинцям повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України (незаконне зберігання з метою збуту та збут психотропної речовини). За вчинене їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Наразі Подільським районним судом чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Щодо жінки, враховуючи двох малолітніх дітей, прокуратура вимагатиме застосувати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Як повідомляв УНН, підозрюваних у торгівлі наркотиками вінницьких поліцейських взяли під варту.