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Подружжя наркодилерів викрили столичні правоохоронці

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. На Подолі в столиці правоохоронці викрили подружжя наркодилерів, які збували амфетамін у великих розмірах. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

Подружжя наркодилерів викрили столичні правоохоронці

Київською прокуратурою викрито сімейну пару, що збували амфетамін у особливо великих розмірах.

Зловмисників затримано на «гарячому» під час чергового продажу психотропної речовини. Під час обшуків за місцем проживання подружжя правоохоронці виявили та вилучили електронні ваги, блокноти з чорновими записами, крафт-пакети, в яких знаходяться пакувальні матеріали. Крім того, у зловмисників вилучили понад 250 грам особливо небезпечного психотропного засобу амфетамін.

Наразі злочинцям повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України (незаконне зберігання з метою збуту та збут психотропної речовини). За вчинене їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі Подільським районним судом чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Щодо жінки, враховуючи двох малолітніх дітей, прокуратура вимагатиме застосувати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Як повідомляв УНН, підозрюваних у торгівлі наркотиками вінницьких поліцейських взяли під варту.

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