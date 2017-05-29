Супруги наркодилеров разоблачили столичные правоохранители
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. На Подоле в столице правоохранители разоблачили супругов наркодилеров, которые сбывали амфетамин в крупных размерах. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
Киевская прокуратура разоблачила семейную пару, которая сбывала амфетамин в особо крупных размерах.
Злоумышленники задержаны на “горячем” во время очередной продажи психотропного вещества. Во время обысков по месту жительства супругов правоохранители обнаружили и изъяли электронные весы, блокноты с черновыми записями, крафт-пакеты, в которых находятся упаковочные материалы. Кроме того, у злоумышленников изъяли более 250 грамм особо опасного психотропного средства амфетамин.
Сейчас преступникам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконное хранение с целью сбыта и сбыт психотропного вещества). За совершенное им грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Сейчас Подольским районным судом мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
В отношении женщины, учитывая двух малолетних детей, прокуратура потребует применить меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Как сообщал УНН, подозреваемых в торговле наркотиками винницких полицейских взяли под стражу.