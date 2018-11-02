Подружня пара з Ірландії виграла 4,4 млн євро у лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Подружня пара з села Мілтаун на півдні Ірландії виграла 4,4 млн євро у лотерею, передає УНН з посиланням на Irish Examiner.
Переможці розповіли, що планують розділити виграш з родиною та близькими друзями.
"Коли ми усвідомили, що перемогли, перше, що ми зробили - склали список родичів і друзів, яким ми зможемо допомогти", - заявили щасливчики.
Ірландці також планують віддати частину від виграних грошей на благодійність.
"А коли ми будемо платити за іпотеку і забезпечувати майбутнє наших дітей, ми по-справжньому усвідомлюємо важливість перемоги", - додали вони.
Нагадаємо, лотерейні виграші допомагають людям поліпшити своє матеріальне становище і втілити давні мрії. Наприклад, домогосподарка Ірина Здіорук з Черкаської області, яка виграла цього року 1 млн грн у "Лото-Забава", довго мріяла про поїздку до Парижа і тепер може собі це дозволити.